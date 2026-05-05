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Золото впало більш ніж на 2% на тлі згасання надій на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2026 16:36
Пропонуємо до обговорення:
У середу ціна на золото впала більш ніж на 2% до мінімуму за понад два місяці, оскільки нові бойові дії на Близькому Сході затьмарили надії на вирішення американо-ізраїльської війни з Іраном, посилюючи занепокоєння щодо інфляції та підвищення процентних ставок.
Дивися повний текст Золото впало більш ніж на 2% на тлі згасання надій на мир на Близькому Сході
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:36
"злитки нафти"? з кожним днем все сумніше та сумніше тут редактура.....
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dmytropetrov0301
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Ірина_
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