Питання, яке хвилює багатьох: «на чиї плечі повинні лягти додаткові витрати, пов'язані з житлом».
Дивися повний текст Хто і за що платить в орендованій квартирі.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:42
Хто і за що платить в орендованій квартирі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто і за що платить в орендованій квартирі.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:42
если вы не зафиксировали финансовые требования на бумаге – у арендодателя есть все основания не платить или вообще требовать освободить квартиру, если подписанного договора аренды нет.
Что не платить? Арендодатель это то кто сдает квартиру. Что он может не платить?
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