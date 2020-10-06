У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 08:43
Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят....для вас народонаселение ТОЛЬКО европейские цены.
sota24062016
Повідомлень: 34
З нами з: 20.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:02
sota24062016 написав:
Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.
А свой газ бесплатный, да?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1683
З нами з: 06.08.19
Подякував: 407 раз.
Подякували: 216 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:18
vitaliy_berdinskikh написав: sota24062016 написав:
Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.
А свой газ бесплатный, да?
У дяди кролика и бабы Юли практически да. А баба Юля в газе знает толк.
Ratatui
Повідомлень: 7166
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 684 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:50
vitaliy_berdinskikh написав: sota24062016 написав:
Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.
А свой газ бесплатный, да?
Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам. А не кивать на европы-воно как там.Тогда пусть уже и все остальное будет как там,а не выборочно.
Antin
Повідомлень: 10
З нами з: 12.10.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:43
Antin написав:
Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам.
Украинские газовики не хотят европейских зарплат?
По-моему это второй после "нашего газа" аргумент когда идёт речь о подорожании:
сделайте нам сначала европейские зарплаты (с)
называется.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1683
З нами з: 06.08.19
Подякував: 407 раз.
Подякували: 216 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:33
vitaliy_berdinskikh написав: Antin написав:
Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам.
Украинские газовики не хотят европейских зарплат?
Все хотят.
Antin
Повідомлень: 10
З нами з: 12.10.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:42
borzol написав:
https://www.powernext.com/spot-market-data Посмотрите своими глазами на цену газа в Европе на сегодня-14 евро/мгвт,курс -33 грн/евро,1 мвтч=1000000 квтч,1 м3 газа дает примерно 10 квтч энергии (приведено в любой квитанции за газ)
Если совсем точно 1000 м3 газа -10,28 МВт/ч
https://www.convert-me.com/ru/convert/e ... cmsgas&v=1
При цене на вчера в хабе в Роттердаме 14,8 ЕВРО/Мвт/ч
Волгарь
Повідомлень: 7724
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 775 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
1
96
1
81
1
211
П'ят 25 вер, 2020 23:56 yama