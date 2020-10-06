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У Європі подорожчав газ: як
це позначиться на українцях

У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:43

Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят....для вас народонаселение ТОЛЬКО европейские цены.
sota24062016
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:02

Re: У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях

  sota24062016 написав:Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.

А свой газ бесплатный, да?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sota24062016 написав:Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.

А свой газ бесплатный, да?


У дяди кролика и бабы Юли практически да. А баба Юля в газе знает толк.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sota24062016 написав:Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.

А свой газ бесплатный, да?


Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам. А не кивать на европы-воно как там.Тогда пусть уже и все остальное будет как там,а не выборочно.
Antin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:43

Re: У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях

  Antin написав:Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам.

Украинские газовики не хотят европейских зарплат?

По-моему это второй после "нашего газа" аргумент когда идёт речь о подорожании: сделайте нам сначала европейские зарплаты(с) называется.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Antin написав:Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам.

Украинские газовики не хотят европейских зарплат?


Все хотят.
Antin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:42

  borzol написав:https://www.powernext.com/spot-market-data Посмотрите своими глазами на цену газа в Европе на сегодня-14 евро/мгвт,курс -33 грн/евро,1 мвтч=1000000 квтч,1 м3 газа дает примерно 10 квтч энергии (приведено в любой квитанции за газ)

Если совсем точно 1000 м3 газа -10,28 МВт/ч
https://www.convert-me.com/ru/convert/e ... cmsgas&v=1
При цене на вчера в хабе в Роттердаме 14,8 ЕВРО/Мвт/ч
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:58

  Antin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Antin написав:Не бесплатный,но с учетом реальных расходов на добычу\обработку и в том числе украинских зарплат газовикам.

Украинские газовики не хотят европейских зарплат?


Все хотят.

Не у всех есть на продажу конкурентный товары который охотно купят в Европе.

Ещё б потребовать чтоб на АЗС цену на бензин не поднимали ведь какая-то часть из него делается из украинской нефти.

Ну а про то что сахар не должен дорожать тут уже где только не писали. :mrgreen:
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:16

  хуторянка написав:J
даже по 6.66567 гр+1,36доставка

по Киеву за распределение 0,34 грн/м3
и платишь её при любом поставщике газа (хоть НГ, хоть КГЕ, хоть тас)
Клаус
 
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