Неправда как раз, то, что за всё придётся платить. Настанет момент когда капусты не будет. А если гейропейцы или МВФ будут выдавать кредиты чтобы им же и гасили да и хрен с ними уже лет 25 так и гасим.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:41
Неправда как раз, то, что за всё придётся платить. Настанет момент когда капусты не будет. А если гейропейцы или МВФ будут выдавать кредиты чтобы им же и гасили да и хрен с ними уже лет 25 так и гасим.
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:04
Re: Що з'явиться в Україні після
Так же само ошибался Владимир Ильич Ленин, когда думал что не нужно будет платить, простив всем долги. А заплатить потом пришлось и очень немалой ценой. Учите историю. Будете вы возвращать долги или не будете - заплатить придется по полной.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:17
Ни чего се завернули. Вы наверное великий историк? Знаток всея кто кому должен и за что?
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