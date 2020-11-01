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Що з'явиться в Україні після
"Великого будівництва"

Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:41

  Конрад Карлович написав:
  Ratatui написав:Долги можно и простить. А вот дороги остануться.

Это неправда. За все придется заплатить. И за обслуживание долгов и за потери имиджа при списании - за все будут очень высокие проценты. И эти дороги, которые вроде как останутся - вдруг окажутся "золотыми".


Неправда как раз, то, что за всё придётся платить. Настанет момент когда капусты не будет. А если гейропейцы или МВФ будут выдавать кредиты чтобы им же и гасили да и хрен с ними уже лет 25 так и гасим.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:04

Re: Що з'явиться в Україні після

  Ratatui написав:Неправда как раз, то, что за всё придётся платить.

Так же само ошибался Владимир Ильич Ленин, когда думал что не нужно будет платить, простив всем долги. А заплатить потом пришлось и очень немалой ценой. Учите историю. Будете вы возвращать долги или не будете - заплатить придется по полной.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:17

  Конрад Карлович написав:
  Ratatui написав:Неправда как раз, то, что за всё придётся платить.

Так же само ошибался Владимир Ильич Ленин, когда думал что не нужно будет платить, простив всем долги. А заплатить потом пришлось и очень немалой ценой. Учите историю. Будете вы возвращать долги или не будете - заплатить придется по полной.


Ни чего се завернули. Вы наверное великий историк? Знаток всея кто кому должен и за что?
Ratatui
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