10 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з урядовою делегацією Республіки Молдова на чолі з прем’єр-міністром Александру Мунтяну.
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На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:20
На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску
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На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску
Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:20
Десь на кордоні з Молдовою, колись, може щось з'явиться, як отої потяг Київ-Варна. :) Отак і працює вся зелена влада, один порожній піар.
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