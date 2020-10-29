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Таїланд почав приймати туристів
- уперше за останні сім...

Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 06:23

Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Таїланду почала видавати спеціальні візи для іноземних туристів для відновлення економіки в країні під час пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 06:23

Да... группа из 39 туристов из китайского Шанхая на карантине в гостинице "экономику" "морковок" с Волкингстрит точно не подтянет :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:56

Вполне могут и поднять экономику.
Одно из основных условий новой тайской визы — собственный (можно арендованный) самолёт.
dmytro_borovsky
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 03:16

Забыли о стоимость карантина начинается с 700 евро за все недели и до 2000 евро с человека. В зависимости от места. Вот в чем у них смысл поднятия экономики.
karma_doping
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