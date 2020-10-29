Влада Таїланду почала видавати спеціальні візи для іноземних туристів для відновлення економіки в країні під час пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 06:23
Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців.
Додано: Чет 22 жов, 2020 06:23
Да... группа из 39 туристов из китайского Шанхая на карантине в гостинице "экономику" "морковок" с Волкингстрит точно не подтянет
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:56
Вполне могут и поднять экономику.
Одно из основных условий новой тайской визы — собственный (можно арендованный) самолёт.
Додано: Вів 10 лис, 2020 03:16
Забыли о стоимость карантина начинается с 700 евро за все недели и до 2000 евро с человека. В зависимости от места. Вот в чем у них смысл поднятия экономики.
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