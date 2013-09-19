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В ЄС підрахували, скільки
витратили на українські...

В ЄС підрахували, скільки витратили на українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:08

В ЄС підрахували, скільки витратили на українські...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз з 2014 року направив Україні близько 15 млрд євро фінансової допомоги на проведення реформ.

Дивися повний текст В ЄС підрахували, скільки витратили на українські реформи за останні роки.
R2
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Помощь в виде кредитной удавки?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:24

Пусть подсчитают сколько украдено и вывезено обратно в ЕС.
Народу остались несуществующие долги и рекомендационные нагибы.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:57

"торговля между нами выросла на 65%" - это импорт или экспорт и на сколько они изменились во всех направлениях, а не только с ЕС? от этого зависит зрада это или перемога )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:19

  RomanTik написав:"торговля между нами выросла на 65%" - это импорт или экспорт и на сколько они изменились во всех направлениях, а не только с ЕС? от этого зависит зрада это или перемога )))

Меня коробит, когда по ТВ начинают рассуждать - какие наши руководители "неопытные" и типа "не догадываются", к чему ведут указания посторонних иностранных лиц, которые они выполняют. Но ясно же - будучи первым лицом страны - если выполнять указания представителей не пойми кого и чего, то даже не юрист понимает - что это уже само по себе - зрада. Не важно и не зависимо от содержания тех указаний. А если при этом еще и деньги дают ? А наше первое лицо - еще перед подачей документов в кандидаты - разместило пост на Фэйсбуке , что пошло "советоваться" в американское посольство на тему подачи документов в кандидаты. И получило там одобрение. При этом не называло конкретно к кому там обратилось и в качестве кого ?! У вас нет впечатления , что человек - прежде подачи документов - решил заключить " предварительный контракт на продажу". :mrgreen: А что еще тут можно увидеть ? Кто идет к незнакомым иностранцам - советоваться - баллотироваться в своей стране или нет ? Есть основы здравого смысла. Для управления страной - основа - "если ты не можешь организовать рост ВВП - ты вредитель и не пригоден". Почему у нас все делают вид, что это "не понимают" ? Это понимает даже ребенок. И рост экономики - это главная задача, экономика - это то, что держит и делает любое государство.

Я не сомневаюсь что указания " в посольстве " раздает не президент США. И конечно не официально. И даже как правило не посол. Хотя посол может иметь свой шкурный интерес. И если это не вредит интересам его державы, то его никто не осудит. Тем более отвечает не тот, кто пытается раздавать указания и давать за это деньги. Отвечает тот, кто выполняет эти указания. Вот что за страна лохов, где президент ни за что не отвечает по закону ? В Украине законом закреплено право на любые преступления президентом. Может вытворять что угодно, любые преступления. Кроме того - генерального прокурора он сам назначает :mrgreen:
kalinavalera1
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