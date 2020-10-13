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Уряд змінив порядок розрахунків за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постанова розділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії.
Дивися повний текст Уряд змінив порядок розрахунків за газ
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:37
Опять кручу , верчу.... нае ... хочу.
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