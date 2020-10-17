Додано: Чет 22 жов, 2020 15:19

Ну так Авакян же теневой премьер-министр благословленный самим Беней Валеривечем. Это уже не первое "рассказали", несвойственное данному ведомству)) Этот пес покинет пост только вместе с марионеткой Бубочкой