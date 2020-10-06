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Детінізація землі щорічно
приноситиме до бюджету $1...

Детінізація землі щорічно приноситиме до бюджету $1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:35

Детінізація землі щорічно приноситиме до бюджету $1...

Пропонуємо до обговорення:
Детінізація використання державних земель через оренду може принести до бюджету мільярд доларів щороку.

Дивися повний текст Детінізація землі щорічно приноситиме до бюджету $1 млрд, - голова Держгеокадастру.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:35

Сравнить: « Детенизация земли будет ежегодно изымать из экономики страны в бюджет воров $1 млрд, - глава Госгеокадастра»
ledov
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