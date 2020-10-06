Детінізація використання державних земель через оренду може принести до бюджету мільярд доларів щороку.
Дивися повний текст Детінізація землі щорічно приноситиме до бюджету $1 млрд, - голова Держгеокадастру.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:35
Детінізація землі щорічно приноситиме до бюджету $1...
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Дивися повний текст Детінізація землі щорічно приноситиме до бюджету $1 млрд, - голова Держгеокадастру.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:35
Сравнить: « Детенизация земли будет ежегодно изымать из экономики страны в бюджет воров $1 млрд, - глава Госгеокадастра»
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