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"Нафтогаз" увів в експлуатацію
другу сонячну електростанцію

"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:24

"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" ввела в експлуатацію сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 33 МВт.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:24

Хто оплатить цей "банкет"? І куди піде прибуток?
bobo
 
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