Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м.
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Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:07
Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
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Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року
Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:07
хто купує це житло, я особисто як в 2012 році придбав 1кк - з того часу жодних шансів на збільшення площі ....
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