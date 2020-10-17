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Платних доріг поки що
не буде - "Укравтодор"

Платних доріг поки що не буде - "Укравтодор"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:33

Платних доріг поки що не буде - "Укравтодор"

Пропонуємо до обговорення:
Механізм державно-приватного партнерства (ДПП) в дорожньому секторі України на нинішньому етапі не передбачатиме появи платних автомагістралей.

Дивися повний текст Платних доріг поки що не буде - \"Укравтодор\".
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:33

"При этом из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора" - вот это и есть основная схема для будущих "распилов".Все нововведения заточены на воровство денег налогоплательщиков.
sena_2008atp
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