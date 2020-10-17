Механізм державно-приватного партнерства (ДПП) в дорожньому секторі України на нинішньому етапі не передбачатиме появи платних автомагістралей.
Дивися повний текст Платних доріг поки що не буде - \"Укравтодор\".
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:33
Платних доріг поки що не буде - "Укравтодор"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платних доріг поки що не буде - \"Укравтодор\".
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:33
"При этом из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора" - вот это и есть основная схема для будущих "распилов".Все нововведения заточены на воровство денег налогоплательщиков.
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