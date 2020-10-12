Про це пише Державна податкова служба України.
Дивися повний текст 9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:19
9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:19
Отминусуйте тех кто у государственного корыта сидит. Отминусуйте всех бюджетников.
Государственный работник не может платить налог государству. Это перекладывание денег из одного кармана в другой.
Нельзя заплатить налог самому себе.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:27
Вот именно.
Кстати, нужно также исключить прокладки и тендерных лидеров. Итого останется где-то 4 млн. человек, за чей счёт и жируют все.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:33
НДС платят все, а жрут его люди из налоговой и других властных структур.Если проще, то чья бы корова мычала ...
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:28
Re: 9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС
А какие шиши делаются дороги, платятся зарплаты учителям, врачам, полицейским, содержится армия ? Проблема в говорящих типа "я працюю. Неофіційно" или "чого це я машину повинен розтаможувати"
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:53
Re: 9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС
Да вы что, тут 2 президента за всю страну думали как евробляхерам помочь, может что то в консерватории подправить, послушайте Жванецкого, он в этих делах знает толк
Додано: Суб 24 жов, 2020 00:37
"...Почему нам формируют политику те, кто десять лет не платит налоги?...."
Это он наверное про бесконечный чиновничий аппарат и в т.ч. себя наверное? :))
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:29
Вся проблема тут:
.................Кількість живонароджених................Кількість померлих
........................тис. осіб.........................................тис. осіб
1990...................657,2.............................................629,6
2000...................385,1.............................................758,1
2019...................308,8.............................................581,1
Начиная с 1991 стабильный минус.
Каждые 3-4 года на 1млн сокращается кол-во граждан. Это только вымирание "своим ходом". Без учёта эмиграции и "независимых республик".
Так что "неофициально работающие" проблему по сути не решат даже если их заставить платить налоги. Поезд уехал. Всё.
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