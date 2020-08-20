У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Поліція Харкова затримала 64-річного чоловіка, який оманою заволодів $10 тисячами клієнта банку.
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У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
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R2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:47
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
Mugwort
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:04
Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
Работали. Если это -- махина навроде ЦО почившего УкрСоц-а -- там не всех клиентов физически увидеть можно...
_hunter
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:05
Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:14
Вкладчик1234 написав: Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Если реально интересно -- что загуглить помешало? -- он там тупо один-единственный...
Да и какая разница, собственно? -- такое в любом крупном банке произойти могло.
_hunter
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:49
_hunter написав: Вкладчик1234 написав: Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Если реально интересно -- что загуглить помешало? -- он там тупо один-единственный...
Да и какая разница, собственно? -- такое в любом крупном банке произойти могло.
Загуглил, дальше что?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:05
Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Вкладчик1234 написав:
...
Интересно, какой банк?
Если реально интересно -- что загуглить помешало? -- он там тупо один-единственный...
Да и какая разница, собственно? -- такое в любом крупном банке произойти могло.
Загуглил, дальше что?
Не "пушкинская", а "пушкинская 22". И "глазами" добавляем ограничение по расстоянию...
_hunter
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