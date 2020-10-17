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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:42
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:04
Этот сайт предлагает подать заявку для этой программы.
ВНИМАНИЕ НЕ ПЕРЕХОХОДИТЕ ЭТО ЛОЖНЫЙ САЙТ....
На сайте заметил не корректный код и неизвестный источник перехода по ссылки..
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:08
День добрый, скажите пожалуйста как мне получить приглашение на работу.Вождение авто, покраска авто, любые земельные работы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:18
kigrise
Вы:
а) италиец?
б) гражданин ЕС?
в) имеете вид на долгострочное проживание в Италии?
г) просто не способны осмыслить прочитанное?
Додано: Нед 25 жов, 2020 21:23
Re: За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів
Так это своего рода кешбек. Открываете бизнес, желательно туристический, создаёте рабочие места, платите налоги. С ваших же налогов вам и будут выплачивать эти деньги.
В Украине тоже полно таких инициатив. Были бы деньги и желание вкладывать в не очень перспективные территории, вроде Украины или итальянское село
Додано: Пон 26 жов, 2020 08:10
День добрый, я не итальянец, нет паспорта ЕС, но могу приехать по загранпаспорта, ранее работал за пределами Украины. Готов уехать в Италию. Необходимо приглашение на подачу в визовый центр на любую работу кроме стройки. Готов заделать документы для постоянного проживания в данной стране. Деньги чужие не интересуют, нужна просто работа.
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