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Україна переходить
на зимовий час

Україна переходить на зимовий час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:34

Україна переходить на зимовий час

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Дивися повний текст Україна переходить на зимовий час.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:34

НЕ ЗАЧІПАЙТЕ ЧАСУ !!!((((
vova-stytsun
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 07:54

Министерство .... зимнее время.

Не, понятно что не только клоуны используют этот глуповатый термин. Но одно дело разговорный термин в повседневной речи. Другое - чиновник министерства вставивший его в свой пресс-релиз.

Потому и заглядываем в рот ЕС (а раньше заглядывали в рот Москве) даже в таком банальном вопросе как атавизм под названием летнее время.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:37

Re: Україна переходить на зимовий час

Даже в вопросах целесообразности на государственном уровне не было и нет собственной политической воли.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:46

Смотрю в книгу, вижу-фигу. Комменты удручают. Речь идёт о синхронизации работы с ЕС. Причем тут воля, заглядываение в рот и прочий бред?! Сказано же, что все страны должны принять решение и выработать общий принцип.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:27

Не на зимовий, а на стандартний.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:45

Re: Україна переходить на зимовий час

  SMOKE написав:Речь идёт о синхронизации работы с ЕС.

Работа с ЕС никак не зависит от "зимнего" или летнего времени.

Изменения графиков движения транспорта осенью и зимой в дни перехода надо согласовывать и сейчас.

Так нафига мы ждем всех членов ЕС при том что мы не член ЕС? Турция к примеру не бегает за ЕС как шавка заглядывающая, хотя их сотрудничество и дольше и больше чем украинское.

В догонку: член ЕС Исландия с черт знает каких времён (когда ещё не было ЕС) не пользуется летним временем. Что ещё раз подтверждет что подгонка под ЕС это такой себе аргумент.

Ну и да. Я б ещё понял если б сейчас у нас за главного был Петро. У нас новая молодая зе команда - кивать на ЕС уже не модно. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:38

  SMOKE написав:Смотрю в книгу, вижу-фигу. Комменты удручают. Речь идёт о синхронизации работы с ЕС. Причем тут воля, заглядываение в рот и прочий бред?! Сказано же, что все страны должны принять решение и выработать общий принцип.

Вице-спикер Рады зарегистрировал законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время
Он подчеркнул, что документ также направлен на противодействии агрессии со стороны России
https://nv.ua/ukraine/events/perehod-na-zimnee-vremya-stefanchuk-podal-zakonoproekt-ob-otmene-perevoda-chasov-50117013.html
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:30

  Вкладчик1234 написав:Вице-спикер Рады зарегистрировал законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время
Он подчеркнул, что документ также направлен на противодействии агрессии со стороны России
https://nv.ua/ukraine/events/perehod-na-zimnee-vremya-stefanchuk-podal-zakonoproekt-ob-otmene-perevoda-chasov-50117013.html


Открыл вашу ссылку, читаю
Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».


Это как???
PasserBy
 
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