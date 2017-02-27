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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12135121361213712138
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 20:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 написав:при чому тут Фріз до ПФ?
йому і іншим хто захищав з загальних податків повинно платитися утримання.
Після потрапляння в загальний казан-гроші стають однаковими , тому не головне хто і скільки туди поклав, головне щоб вистарчило виконати зобовязання Держави перед ними, а щоб Державі вистарчило треба щоб і Ви виконали свої зобовязання перед нею
Держава( чи Пенсійний Фонд) це просто розпорядники Ваших грошей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 20:08

  tester3373 написав:
  budivelnik написав:
  tester3373 написав:в итоге пенсия пшик так как инфляция слабо учитывается.
Ти оформляв вже пенсію?
Звідки таке дурне припущення?
Ще раз
Кожен рік стажу - 0,01 коефіцієнт, тобто 35 років=0,35
Тепер
Твою зарплату в місяць порівнюють з середньою зарплатою яка була в тому місяці і виводять коефіцієнт
твоя зарплата/середня по країні в цей місяць=??????
Потім беруть твої середні коефіцієнти , плюсують і виводять середній коефіцієнт за весь стаж ( при цьому по певним правилам можуть викинути 10% найгірших місячних коефіцієнтів)
Далі пенсія розраховується просто
середня по Україні на день призначення пенсії* коефіцієнт стажу(0,35 тобі треба буде мати поки допрацюєш до 65 років)* твій середньомісячний коефіцієнт.... і якщо вийде менше 2500... то тобі дорахують десь до 3500.


дурник тут ти який натягує сову на глобус. формула яку ти розказав це тим хто з 2000 року працювати почав. ці ще на пенсію не виходять. а тим хто прац до 2000 можна взяти в коеф тільки 5 років. от і виходить що 15 старих жирних років в нікуди. зато 20 останніх у всій красі.
Я тільки що (пять місяців) як оформив собі пенсію
Але ти виявляється знаєш краще від мене?
Чому дурний-бо бідний
Чому бідний-бо дурний
Це випадково не про тебе?
Я міг взяти БУДЬ-який період від початку своєї трудової діяльності.. тобто починаючи з 1982 року....
Але проблема заключається в тому, що якраз в період 1985-1995 була повна срака в економіці, тому щось взяти звідти не вдалось ( правда є нюанс, в мене були хороші коефіцієнти під час служби в Німеччині... але всі документи в москві, тому стаж мені зарахували , а от суми -ні.

Так що
Постарайся перед тим як щось дурне озвучити -перевірити чи не виглядаєш ти дурником.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 20:19

budivelnik
які ж бувають тугодуми. берем приклад.
старі 20 років коєф 2 від середньої
останні 20 років 0,7 коєв від середньої
якби рахувалось все було б (20*2+20*0,7)/40 = 1,35
а тепер берем тільки 5 старих жирних років (5*2+20*0,7)/25 = 0,96
так шо воно й видно як ти собі оформлював пенсію та рахував коєф.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 20:26

  tester3373 написав:[

при чому тут Фріз до ПФ?
йому і іншим хто захищав з загальних податків повинно платитися утримання.

Але воно платиться з ПФ. Бо ті хто отримали травми і втратили здоровʼя на захисті, отримують пенсію .
Та особливо то і не принципово звідки (з якої кишені) йому платиться. Суть в тому, що він (або будь хто відносно молодий і непрацездатний вже через війну) не може вже утримувати внесками до ПФ своїх батьків, і починає сам вимагати від ПФ. То де воно візьметься якщо кожен сам за своїх батьків (у moveton сам за свого особистого вчителя і лікаря) , а далі трава не рости?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 20:35

  tester3373 написав:budivelnik
які ж бувають тугодуми. берем приклад.
старі 20 років коєф 2 від середньої
останні 20 років 0,7 коєв від середньої
якби рахувалось все було б (20*2+20*0,7)/40 = 1,35
а тепер берем тільки 5 старих жирних років (5*2+20*0,7)/25 = 0,96
так шо воно й видно як ти собі оформлював пенсію та рахував коєф.
Ти можеш генерувати єресь як хочеш...
Перше
Зараз 2026 рік
Ти хочеш сказати що в період
1986-2006 - 20 років
були кращі зарплати ніж в період
2006-2026 ?
Якщо так - то ти вже фантазер який точно не має уявлення про 1986-2006 роки.
Друге
Якщо РІК успішний для всіх - то він успішний і для тебе....
і саме це НІВЕЛЮЄ успішність між роками....
БО
якщо ти багато заробляв-то й середня велика
якщо ти мало заробляв-то й середня менша....
а в пенсійному враховується виключно
співвідношення
між тим що ТИ заробив в якомусь місяці і тим яка СЕРЕДНЯ по Державі в цьому ж місяці.
Тепер про правило 5 років ДО 2000 року
Як правило розміри зарплат до 2000 року важко довести , тому ти можеш обрати два варіанта
а - тобі просто враховують стаж ( коефіцієнт який відповідає за роки), але при цьому якщо ти не написав що хочеш щоб прийняли до уваги будь яких 5 років підряд на які в тебе є документи - то це все
б - якщо ти просищ врахувати... Тут також без проблем, даєш документи за 60 місяців підряд , після чого коефіцієнти цих 60 місяців плюсуються до 360 коефіцієнтів інших місяців, і виводиться середнє
Тобто
якщо в тебе були
(60 місяців*2 + 360 місяців*0,8)/420 місяців =0,97...
По правилам трошки не так, бо ще можна викинути 10% місяців найгірших+час ковіду....але то деталі
Як бачиш якогось суперпупер вигідно критичного не відбувається...
Бо наприклад внаслідок постійного росту середньої по Державі, виходить що вигідніше щоб тобі призначили пенсію пізніше
бо наприклад
середня в 2026 - нехай 30 000 * 0,97 * 0,35 =10 200
середня в 2024 - нехай 20 000 * 0,97 * 0,35 =6 790
Тобто це те про що писав Дюра-Бачі....

Так що збийся і не демонструй свої фантазії в темах в яких не маєш жодної уяви.
budivelnik
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