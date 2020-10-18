Українці за законом можуть до кінця року звернутися до податкової і повернути частину ПДФО.
Дивися повний текст Українцям повернуть податки на банківські картки: за що і як отримати (інфографіка).
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:35
Українцям повернуть податки на банківські картки: за що...
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Дивися повний текст Українцям повернуть податки на банківські картки: за що і як отримати (інфографіка).
Додано: Нед 25 жов, 2020 06:27
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:14
То есть, люди, которые потратили свои деньги на лечение ковида, допустим, могут часть вернуть? Те же оплаты тестов и лекарств в аптеке?
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:19
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:41
почему только на карту? по НКУ можно и переводом, а налоговики отказывают, требуют только номер карты
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:54
Подскажите если в прошлом году ,я потратила на лечения сына определённую сумму я могу попытаться вернуть процент? Если да то куда следует обратиться
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