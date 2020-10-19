Як правильно позичати людям гроші, щоб їх потім повернули.
Дивися повний текст Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 22:27
Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста
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Дивися повний текст Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста.
Додано: Нед 25 жов, 2020 02:24
40 процентов от всей суммы долга просите отдавать в гривне, а остальные 30 процентов....
А остальные 30% то хер с ними. Хоть то отдайте
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