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Як позичати гроші, щоб їх
повернули — поради фінансиста

Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:27

Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста

Пропонуємо до обговорення:
Як правильно позичати людям гроші, щоб їх потім повернули.

Дивися повний текст Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:27

Отправляйте всех в банк.
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 02:24

40 процентов от всей суммы долга просите отдавать в гривне, а остальные 30 процентов....
А остальные 30% то хер с ними. Хоть то отдайте
ukrvzal
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:19

Не одалживать вообще и самому не занимать
rytton
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