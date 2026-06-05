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Гроші з рахунку ФОП на власні
потреби — нова позиція...

Гроші з рахунку ФОП на власні потреби — нова позиція...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:16

Гроші з рахунку ФОП на власні потреби — нова позиція...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємці часто замислюються, чи можна використовувати кошти з підприємницького рахунку для особистих витрат — наприклад, оплачувати покупки, харчування, пальне або інші повсякденні потреби. Особливо це питання цікавить ФОП на спрощеній системі оподаткування. Розповідаємо про це з урахуванням нової позиції податківців.

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Гроші з рахунку ФОП на власні потреби — нова позиція податкової
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:16

Так что изменилось-то? Разница между "може вільно розпоряджатися коштами на своєму підприємницькому рахунку" и "може використовувати кошти з поточного підприємницького рахунку для особистих потреб, які не пов’язані з веденням бізнесу" от меня ускользает. Ели раньше не мог так использовать, то какое же оно было "вільно"?

Про то, что "28 серпня 2025 року" - это "нова" промолчу. Будем считать, что автор не тормоз.
moveton
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