RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
LG заблокує в Україні Smart
TV на "сірих" телевізорах

LG заблокує в Україні Smart TV на "сірих" телевізорах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:19

LG заблокує в Україні Smart TV на "сірих" телевізорах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст LG заблокує в Україні Smart TV на \"сірих\" телевізорах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:19

Теперь серым телекам нужно быстренько отключить обновление.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3158
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:20

Re: LG заблокує в Україні Smart TV на

матрица
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 06.08.19
Подякував: 422 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:21

В сентябре 2014 года в Украине владельцам телевизоров Samsung Smart TV ограничили доступ к запрещенным каналам РФ

Да ладно. Честно?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3158
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:36

Re: LG заблокує в Україні Smart TV на

"Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала"
Как диаметрально изменилось понятие "телевизор". В XX веке предполагалось, что он работает только на приём. А теперь приёмную функцию отключают, а вот передающая - это святое.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 609
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:16

У копанні розповіли, що це торкнеться моделей телевізорів 2020 року випуску.
yama
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5542 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:46

Re: LG заблокує в Україні Smart TV на

ТВ бокс рулит! Платить за Smart TV давно было глупостью, а теперь это глупость в абсолюте
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 05.09.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:59

Контрабанде бой!
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7184
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:24

После такого неожиданного финта вангую обвал продаж ЛыЖных телевизоров нафиг.
Ибо нигде в инструкции ЛыЖ не сказано, что прибор изготовлен только для использования в какой-то ограниченной локации.
Но то такэ, а ведь особо ушлые могут на бренд еще и в суд подать.
Получится ведь как? Привез к примеру мореман честно свой телек из Гонконга или детки из Польши приволокли старушке-маме. Эти телевизоры в Украине никак не зарегистрированы, ибо нет такого понятия, как регистрация б/у техники, ввезенной частным лицом для личных нужд.
Так что запасся попкорном и жду развязки сей увлекательнейшей истории
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10061
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
2
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні введуть нові податкові декларації та...
R2 » Нед 25 жов, 2020 16:47
7 359
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 19:43
vitaliy_berdinskikh
До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз
R2 » Нед 25 жов, 2020 18:14
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 18:14
rytton
В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може...
R2 » Суб 24 жов, 2020 16:03
3 371
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 08:31
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.