В Україні введуть нові податкові декларації та...

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Giroi написав:Так потому закон об амнистии на них и не распространяется.
Вот тут и вопрос, как госслужащие они заполняют декларацию о доходах. И получается, я так думаю, что на момент нулевой декларации может оказаться что все у них в шоколаде и им не нужно класть деньги в банк и им пофиг на 100тыс.грн. у них уже все подано и проверено пресловутым НАПК. Может я неправильно думаю, но закона то по факту еще нет. Поправте если не прав.
Как-то так. На крайний случай, можно сказать, что ошибся ноликом или запятой, купил-продал биткоины, "технический сбой" на сайте, вмешательство "российских хакеров" и т.п.