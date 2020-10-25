RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:28

  Igorten написав:
  Giroi написав:Так потому закон об амнистии на них и не распространяется.
Вот тут и вопрос, как госслужащие они заполняют декларацию о доходах. И получается, я так думаю, что на момент нулевой декларации может оказаться что все у них в шоколаде и им не нужно класть деньги в банк и им пофиг на 100тыс.грн. у них уже все подано и проверено пресловутым НАПК. Может я неправильно думаю, но закона то по факту еще нет. Поправте если не прав.

Как-то так.
На крайний случай, можно сказать, что ошибся ноликом или запятой, купил-продал биткоины, "технический сбой" на сайте, вмешательство "российских хакеров" и т.п.
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12990
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7275 раз.
Подякували: 3441 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:21

  vitaliy_berdinskikh написав:В-четвертых если вот эта норма о том что налоговая амнистиция на чиновников не распрастраняется будет принята -- то чиновники вообще не могут воспользоваться амнистией и обязаны заплатить полную сумму налога с денег с которых налог не был уплачен. В отличии от рядовых граждан которые могут заплатить меньше.

- Здрасьте вам. Хочу $1 000 000 задекларировать.
- Откуда деньги? Не преступным ли путём добыты?
- Да нет, что вы! Дядя-прокурор подарил, а у нотариуса вот дарственную тогда не оформили...
- Ааааа. Ну, ла-а-а-адно. Отмывайте.
Grover
 
Повідомлень: 143
З нами з: 05.04.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють фінансисти в Україні (дослідження)
R2 » Пон 26 жов, 2020 13:54
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 13:55
vitaliy_panchuk
В Україні шахраї використовують банкомати і роблять...
R2 » Пон 26 жов, 2020 12:47
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 12:52
ALexxxS
До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз
R2 » Нед 25 жов, 2020 17:14
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 08:39
Буровик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.