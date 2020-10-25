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В Україні введуть нові
податкові декларації та...

В Україні введуть нові податкові декларації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:16

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  BIGor написав:Смысл в прочтении тонны законопроэктов - если нет юридического образования и времени?

У тебя лично с пониманием каких законов возникли проблемы? Возврат НДС за счёт налогового кредита пересичного не интересует, регулирование дорожного движения не требует юридического образования для понимания законов и ПДД.

Если пересичный не понимает законов - как оно вообще сущестовать будет? Ведь он может постоянно что-то нарушать и попадать под штрафы и наказания.



Ну и главный аргумент зачем это надо делать пересичному, и что наглядно демонстрирует как эта ветка так и другие новости - журналисты не выполняют своей социальной функции донесения новостей. Нет у пересичного другого способа узнать кроме как прочесть самому.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:28

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  BIGor написав:Бредишь

Пишет мне человек для которого любой закон - неразрешимая проблема.
  BIGor написав:почитай для начала тонны Налогового Кодекса

Я то как раз читал, потому могу вас всех тут тыкать носом в ваше непонимание налогов. Вы ж не читали, а судите о теме по каким-то бредням бабушек под подъездом и по новостям в СМИ что зачастую такой же бред как у бабушек.

Весь налоговый кодекс пересечному не нужен. Всё что ему нужно описано в 4 разделе. Да, бюрократично и очень детализировано. Но ничего сложного для понимания там нет.

Вот если бы ты попробовал почитать сам - то убедился бы в этом.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:32

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  vitaliy_berdinskikh написав:могу вас всех тут тыкать носом

Похоже за этим сюда и пришли, печально, ни одной ссылки в подтверждение своих слов, только тыкание, удачи :) Не работник ли налоговой вы ? Узнаю их почерк "предоставьте документы ВСЕ", "на каком основании ?", "Налоговый кодекс" ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:02

Re: В Україні введуть нові податкові декларації та...

  Igorten написав:Не работник ли налоговой вы ?


Ахххаха, классик.

Если оппонет говорит неприятные вещи - он обязательно работник на зарплате, а не ты в чём-то неправ или просто заблуждаешься.
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vitaliy_berdinskikh
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