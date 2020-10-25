В Україні введуть нові податкові декларації та...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
BIGor написав:Смысл в прочтении тонны законопроэктов - если нет юридического образования и времени?
У тебя лично с пониманием каких законов возникли проблемы? Возврат НДС за счёт налогового кредита пересичного не интересует, регулирование дорожного движения не требует юридического образования для понимания законов и ПДД.
Если пересичный не понимает законов - как оно вообще сущестовать будет? Ведь он может постоянно что-то нарушать и попадать под штрафы и наказания.
Ну и главный аргумент зачем это надо делать пересичному, и что наглядно демонстрирует как эта ветка так и другие новости - журналисты не выполняют своей социальной функции донесения новостей. Нет у пересичного другого способа узнать кроме как прочесть самому.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Пишет мне человек для которого любой закон - неразрешимая проблема.
BIGor написав:почитай для начала тонны Налогового Кодекса
Я то как раз читал, потому могу вас всех тут тыкать носом в ваше непонимание налогов. Вы ж не читали, а судите о теме по каким-то бредням бабушек под подъездом и по новостям в СМИ что зачастую такой же бред как у бабушек.
Весь налоговый кодекс пересечному не нужен. Всё что ему нужно описано в 4 разделе. Да, бюрократично и очень детализировано. Но ничего сложного для понимания там нет.
Вот если бы ты попробовал почитать сам - то убедился бы в этом.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:могу вас всех тут тыкать носом
Похоже за этим сюда и пришли, печально, ни одной ссылки в подтверждение своих слов, только тыкание, удачи Не работник ли налоговой вы ? Узнаю их почерк "предоставьте документы ВСЕ", "на каком основании ?", "Налоговый кодекс"