Ера дешевого газу, яка почалася навесні цього року, проходить, і ціни на блакитне паливо будуть рости до кінця зими.
Дивися повний текст До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14
До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз.
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:39
Re: До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз
Раніше.Ринок,попит в зимку
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