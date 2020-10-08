Міністр навколишнього середовища Франції заявив про введення нового податку на авто.
Дивися повний текст Франція запроваджує податок на вагу автомобіля.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 02:07
Франція запроваджує податок на вагу автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Франція запроваджує податок на вагу автомобіля.
Додано: Пон 26 жов, 2020 02:08
Зеленые совсем с ума посходили, в той Франции даже пукнуть нельзя бесплатно.
Додано: Пон 26 жов, 2020 08:29
>>машини вагою понад 1800 кг будуть обкладатися податком за ставкою 10 євро за кожен додатковий кілограм.
слабенько!
Зеля поставить 100Євро !
+50грн !
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Додано: Пон 26 жов, 2020 08:54
является убедительным и необходимым сигналом для учета воздействия на окружающую среду самых тяжелых транспортных средств. Чем тяжелее становятся автомобили, тем больше материалов и энергии они потребляют, а также загрязняют окружающую среду - это маразм. Про КПД движков и авто в целом эти лягушатники что то знают?
Если потребляют больше топлива, то почему бы не привязать налог к топливу?
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:41
Re: Франція запроваджує податок на вагу автомобіля
Гибридные кроссоверы тяжелее обычных из за батареи, но более экологичные. Для них сделают исключение ? )
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:13
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:21
Скоро пешком ходить будет очень дорого. Особенно в не экологично чистой одежде и обуви.
Зе-Чмо
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:55
Запретить авто на территории Франции. Оставить только гужевой транспорт (даже для транзита).
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