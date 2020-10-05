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РРО: основні вимоги під час здійснення розрахунків із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Власники РРО мають дотримуватися основних вимог під час здійснення готівкових та безготівкових розрахунків із покупцями.
Дивися повний текст РРО: основні вимоги під час здійснення розрахунків із покупцями
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:17
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