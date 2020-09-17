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НБУ вперше з середини липня
не виходив з інтервенціями...

НБУ вперше з середини липня не виходив з інтервенціями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:02

НБУ вперше з середини липня не виходив з інтервенціями...

Пропонуємо до обговорення:
Купівля та продаж з початку року залишилися на колишньому рівні - $ 4,509 млрд і $ 3,584 млрд відповідно. Сальдо - $ 925,3 млн.

Дивися повний текст НБУ вперше з середини липня не виходив з інтервенціями на міжбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:02

Какое достижение! А то, что выходили Гос.Банки, вероятно, получившие средства предварительно от НБУ - это для кого мыло в глаза?!)))))
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