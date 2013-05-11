Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников. P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.
та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему? а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику
То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что: * экономика в штопоре уже которых год * страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых * судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции) * мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция * пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Libo написав: Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире.
Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы
Не перестанут. Они тоже жрать хотят. Вот если они убедятся, что воровать и обманывать у них больше не получится, они мигом договорятся с правительством, с парламентом,с НБУ и банковской системой в целом, чтобы в стране была создана нормальная, здоровая ипотечная система, доступная пересичному украинцу. А пока они срать на него хотели. Пока его можно просто обмануть и ограбить. Пусть он ходит кастрюлями стучит и дороги перекрывает.
а зачем им это надо? если бы можно, то уже бы давно сделали. Я прихвату заплатил комиссию 1000$ за свифты и тип отправки платежа CREDIT. Мы с ним кредитовали Соединенные Штаты Америки . Чистые деньги взял прихват, ничего не кредитовал.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани. Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно
Доллар под 2%-3.5%-8% в долгосрок не устраивает (евоооблигации под 5%-7%) и в евро 2% (облигации 4%), купим недвигу чтобы иметь 4%-6% в гривне на сдачи аренды . Гениально !
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота). Желтая - цена золота Синяя - стоимость м2 по домику Красная - стоимость м2 по бомберу Зеленая - курс грн (для информации) Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!
заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.
заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.
С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Безель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.
Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы
+ Цену недвиги формируют откаты и коррупция . Доят застройщиков . Фактор падения цены новостроек был 2014-2015 не все научились брать на лапу.
Рост цены возможен если новые стройки не будут дешеветь. Не будет демпинга .
Diego написав:
zРадио написав:Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная).
я возможно не совсем правильно выразился, под корреляцией имею ввиду зависимости между трендами, где то они сходятся где то расходятся, так вот есть удобные моменты для приобретения а есть не совсем, как имхо сейчас.
Понятно что это не о том что м2 одну унцию должен стоить, но если золото растет, это значит что доллар слабеет, в то же время это не значит что бетон растет... как то так
Вам уже дали самый четкий ответ .
Например, 2007 год , курс 4.4 евро или доллар, не важно условные , и в 2008 продаешь валюту по 11.7, покупаешь по 7.4. Плюс покупаешь золото, оно ещё растет в 2 раза. Итоге 100% годовых. Что тебе даст недвижимость?
барабашов написав:proftpd66 Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?
hxbbgaf написав:
барабашов написав:proftpd66 Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?
Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.
Надо детально посмотреть, за 18 Декабря 2008. Евро был 11.55.
А доллар был по 4.7. Извините, 4.4 не было , но 4.7 было .
А евро было НЕ ПОМНЮ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ . Ты купил по 5-7 евро , продал 11-13 и купил обратно по 7.4 доллары.
hxbbgaf написав:
барабашов написав:proftpd66 Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?
Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.
Загрузил графики, курс прыгал до 10, был 9.7 в конце 2008. Черный рынок продавал по 10.5
Евро 11.5-13
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
барабашов написав:xio13 Ты продай хоть один за 21, а потом хвастайся Побольше б бакланов в эту крипту влезло, потом будут жалобы в СпортЛото писать, когда во флешках у них вместо мильЁнов в двоичном коде яйцы комара остануться.
УкрНафта подородала с 110 стабильный до 170 в течении 2 недель.