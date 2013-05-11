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Сранение инвестиций в недвигу
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Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:51

из другой темы:

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.
P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.


та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт
я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?
а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался
а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал
мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику :mrgreen:

То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:
* экономика в штопоре уже которых год
* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых
* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)
* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция
* пенсионеров уже больше, чем работающих

В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:53

  Libo написав:
  Sidus написав:
  Libo написав:
Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире. :?


Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы


Не перестанут. Они тоже жрать хотят. Вот если они убедятся, что воровать и обманывать у них больше не получится, они мигом договорятся с правительством, с парламентом,с НБУ и банковской системой в целом, чтобы в стране была создана нормальная, здоровая ипотечная система, доступная пересичному украинцу. А пока они срать на него хотели. Пока его можно просто обмануть и ограбить. Пусть он ходит кастрюлями стучит и дороги перекрывает. :?


а зачем им это надо? если бы можно, то уже бы давно сделали.
Я прихвату заплатил комиссию 1000$ за свифты и тип отправки платежа CREDIT. Мы с ним кредитовали Соединенные Штаты Америки :lol: . Чистые деньги взял прихват, ничего не кредитовал.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 03:29

берите Центер Энерго

https://www.investing.com/equities/tsentrenergo

Турбо-Атом
https://www.investing.com/equities/turboatom
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:01

  Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно



Доллар под 2%-3.5%-8% в долгосрок не устраивает (евоооблигации под 5%-7%) и в евро 2% (облигации 4%), купим недвигу чтобы иметь 4%-6% в гривне на сдачи аренды . Гениально ! :mrgreen:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:46

:arrow:
  zРадио написав:
  Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).
Желтая - цена золота
Синяя - стоимость м2 по домику
Красная - стоимость м2 по бомберу
Зеленая - курс грн (для информации)
Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!

заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.

заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)


Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.

С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Безель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.

Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы


+
Цену недвиги формируют откаты и коррупция . Доят застройщиков . Фактор падения цены новостроек был 2014-2015 не все научились брать на лапу.

Рост цены возможен если новые стройки не будут дешеветь. Не будет демпинга .




  Diego написав:
  zРадио написав:Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная).


я возможно не совсем правильно выразился, под корреляцией имею ввиду зависимости между трендами, где то они сходятся где то расходятся, так вот есть удобные моменты для приобретения а есть не совсем, как имхо сейчас.

Понятно что это не о том что м2 одну унцию должен стоить, но если золото растет, это значит что доллар слабеет, в то же время это не значит что бетон растет... как то так


Вам уже дали самый четкий ответ .

Например, 2007 год , курс 4.4 евро или доллар, не важно условные , и в 2008 продаешь валюту по 11.7, покупаешь по 7.4. Плюс покупаешь золото, оно ещё растет в 2 раза. Итоге 100% годовых. Что тебе даст недвижимость?


  барабашов написав:proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?




  hxbbgaf написав:
  барабашов написав:proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?

Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.


Надо детально посмотреть, за 18 Декабря 2008. Евро был 11.55.

А доллар был по 4.7. Извините, 4.4 не было , но 4.7 было .

А евро было НЕ ПОМНЮ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ . Ты купил по 5-7 евро , продал 11-13 и купил обратно по 7.4 доллары.



  hxbbgaf написав:
  барабашов написав:proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?

Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.



Загрузил графики, курс прыгал до 10, был 9.7 в конце 2008. Черный рынок продавал по 10.5 :!:

Евро 11.5-13

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:46

  барабашов написав:xio13
Ты продай хоть один за 21, а потом хвастайся
Побольше б бакланов в эту крипту влезло, потом будут жалобы в СпортЛото писать, когда во флешках у них вместо мильЁнов в двоичном коде яйцы комара остануться.


УкрНафта подородала с 110 стабильный до 170 в течении 2 недель.

https://ru.investing.com/equities/ukrnafta

вместо, этого мы на ЛОХе как лохи будем 3 года "тупить" с бетоном? Не говоря о том что продать его можно будет в течении 3 лет, так как сейчас никто не купил и не купит
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:20

  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:Давайте подведем итоги 2020 года.

Я был прав, когда советовал бетон не брать?

выпишите мне медаль?

Нет, не прав. Недвига за 9 месяцев сделала +9% в долларе и принесла бы +5% арендой.
Медаль за худший прогноз года можно поставить на голосование.


почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?
Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.

цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка.

Я могу поставить продажу биткоина по цене 150к, а кто его купит если сейчас 40к? :?:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:14

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:Давайте подведем итоги 2020 года.

Я был прав, когда советовал бетон не брать?

выпишите мне медаль?

Нет, не прав. Недвига за 9 месяцев сделала +9% в долларе и принесла бы +5% арендой.
Медаль за худший прогноз года можно поставить на голосование.


почему все продают тогда с дисконтом? или замораживают бетон?
Макс не может продать, он заморозил, пройдет 1-3 года, продаст с дисконтом.

цена стоит большая, потому что нету покупателя. Нету рынка.

Я могу поставить продажу биткоина по цене 150к, а кто его купит если сейчас 40к? :?:

Тому, що НЕ ПОТРІБНО брати будь-яку нерухомість, а ПОТРІБНО БРАТИ перспективні об'єкти, які НЕ лежать на поверхні, а їх потрібно відшукати!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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