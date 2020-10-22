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Виробників енергії з біопалива пропонують звільнити від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження спільно з Міністерством енергетики та біоенергетичної асоціації (UABIO) розробили законопроект, який передбачає звільнення підприємств, які виробляють енергію з біопалива, від сплати податку за викиди CO2.
Дивися повний текст Виробників енергії з біопалива пропонують звільнити від податку за викиди CO2
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:00
"биотопливо считается CO2-нейтральным, ведь при его сжигании образуется столько двуокиси углерода, сколько было поглощено растениями во время роста"
Оригинальный подход. Получается, что абсолютно любое топливо CO2-нейтрально. При ядерных реакциях CO2 в значимых количествах не образуется. А все остальные виды топлива выделяют исключительно "поглощенный растениями во время роста". Пусть и в каменноугольном периоде.
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moveton
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:14
moveton написав:
Оригинальный подход. Получается, что абсолютно любое топливо CO2-нейтрально. При ядерных реакциях CO2 в значимых количествах не образуется. А все остальные виды топлива выделяют исключительно "поглощенный растениями во время роста". Пусть и в каменноугольном периоде.
Не все, а те, що не збільшує кількісь вуглекислого газу, в атомсфері. Якщо вугільна ТЕС почне закачувати вихлоп під землю (так теж можливо), то вона теж буде вуглецово нейтральна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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