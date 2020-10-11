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Як подорожчала нерухомість
у Києві з початку літа...

Як подорожчала нерухомість у Києві з початку літа...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:47

Як подорожчала нерухомість у Києві з початку літа...

Пропонуємо до обговорення:
З початку літа нерухомість комфорт-класу подорожчала найменше - на 4,19%, а нерухомість бізнес-класу подорожчала на цілих 15,2%.

Дивися повний текст Як подорожчала нерухомість у Києві з початку літа (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:47

ну так тариф "5 долларов с метра" в долларах же, вот и дорожает
cohan
 
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