З початку літа нерухомість комфорт-класу подорожчала найменше - на 4,19%, а нерухомість бізнес-класу подорожчала на цілих 15,2%.
Дивися повний текст Як подорожчала нерухомість у Києві з початку літа (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:47
Як подорожчала нерухомість у Києві з початку літа...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як подорожчала нерухомість у Києві з початку літа (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|