Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 21 жовтня, передають "Наші гроші".
Дивися повний текст Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з онкозахворювань - ЗМІ.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:49
Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з онкозахворювань - ЗМІ.
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