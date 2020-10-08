Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на постанову ВАКС від 7 вересня.
Дивися повний текст Готель \"Дніпро\": НАБУ зобов'язали відкрити справу про купівлю за кредити банків з рефінансом НБУ.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:27
Готель "Дніпро": НАБУ зобов'язали відкрити справу про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готель \"Дніпро\": НАБУ зобов'язали відкрити справу про купівлю за кредити банків з рефінансом НБУ.
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