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Открытие ФОП и прошлые
депозиты как физика

Открытие ФОП и прошлые депозиты как физика
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:24

Открытие ФОП и прошлые депозиты как физика

Здравствуйте. Такая ситуация. Есть депо в разных банках на общую сумму несколько миллионов грн, которые лежат с времён Дельта банка 2008 года, пополняясь и пролонгируясь.Хочу открыть ФОП и работать в "белую". В банках сказали все счета физика, в т.ч. и депозитные при открытии счета уйдут в налоговую. Что делать? Снимать все депозиты и тогда открывать ФОП? Как правильно поступить?
penkakruzkalk
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