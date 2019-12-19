|
|
Открытие ФОП и прошлые депозиты как физика
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:24
Здравствуйте. Такая ситуация. Есть депо в разных банках на общую сумму несколько миллионов грн, которые лежат с времён Дельта банка 2008 года, пополняясь и пролонгируясь.Хочу открыть ФОП и работать в "белую". В банках сказали все счета физика, в т.ч. и депозитные при открытии счета уйдут в налоговую. Что делать? Снимать все депозиты и тогда открывать ФОП? Как правильно поступить?
-
penkakruzkalk
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|746
|332158
|
Суб 03 жов, 2020 07:54
2XL
|
|50
|31710
|
|
|1504
|510479
|