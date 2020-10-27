Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вітаю всіх шанувальників свіжого повітря і недорогої нерухомості в Прикиївських, Прильвівських і т.п. Єпенях! Всіх любителів стояти в автокорках, щоденно витрачати на дорогу 2-3 години свого життя і щомісячно мінімум 200-300 дол. на амортизацію автомобіля і на бензин - прошу сюди!
Свою думку про необхідність купляти квартири і будинки саме там, вдалині від шуму і гамору великих міст - прошу писати тут, на цій гілці!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців