RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Нерухомість в Ближніх
Єпенях великого міста

Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 01:11

Re: Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста

  Frant написав:Оперні театри, музеї, виставки досягнень - на жаль, відсутні)))

Та ладно, нахіба вони так часто треба? Ну раз в рік Ви сходите в оперу та музей (хоча дуже сумніваюсь). Той можна і з села приїхати.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4031
З нами з: 19.09.10
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:09

  BIGor написав:
  Frant написав:Оперні театри, музеї, виставки досягнень - на жаль, відсутні)))

Та ладно, нахіба вони так часто треба? Ну раз в рік Ви сходите в оперу та музей (хоча дуже сумніваюсь). Той можна і з села приїхати.


Є люди, які досить часто (регулярно) ходять по театрам, музеям, художнім виставкам і тп))) Це одна з переваг Києва.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21699
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:20

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Оперні театри, музеї, виставки досягнень - на жаль, відсутні)))

Та ладно, нахіба вони так часто треба? Ну раз в рік Ви сходите в оперу та музей (хоча дуже сумніваюсь). Той можна і з села приїхати.


Є люди, які досить часто (регулярно) ходять по театрам, музеям, художнім виставкам і тп))) Це одна з переваг Києва.

Кіко того бомонду?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22107
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 581, 582, 583
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5824 672042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 15:18
jump
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 839, 840, 841
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8407 1030798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 13:44
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 159157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90855)
17.11.2020 15:22
ФОП і РРО (236)
17.11.2020 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.