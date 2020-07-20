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Американець випадково купив
зайвий лотерейний квиток і...

Американець випадково купив зайвий лотерейний квиток і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31

Американець випадково купив зайвий лотерейний квиток і...

Пропонуємо до обговорення:
Житель штату Мічиган виграв подвійний джекпот завдяки власну неуважність.

Дивися повний текст Американець випадково купив зайвий лотерейний квиток і виграв $2 млн.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31

..лишняя иллюстрация, что америкосы - жлобы еще те!!: угробил кучу нервных клеток по поводу "траты лишних два долл"!! пипец - кто из вас сильно расстроился, потеряв 2-20 грн ?!..
maestro71
 
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