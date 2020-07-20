Житель штату Мічиган виграв подвійний джекпот завдяки власну неуважність.
Дивися повний текст Американець випадково купив зайвий лотерейний квиток і виграв $2 млн.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31
Американець випадково купив зайвий лотерейний квиток і...
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Дивися повний текст Американець випадково купив зайвий лотерейний квиток і виграв $2 млн.
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31
..лишняя иллюстрация, что америкосы - жлобы еще те!!: угробил кучу нервных клеток по поводу "траты лишних два долл"!! пипец - кто из вас сильно расстроился, потеряв 2-20 грн ?!..
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