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КСУ визнав неконституційною
кримінальну відповідальність...

КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:32

https://www.facebook.com/events/1078803585908054/ - Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:22

  espanol написав:https://www.facebook.com/events/1078803585908054/ - Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова

Жаль у нас нет своего Каттани придушить клан Волков.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06

Re: КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність

На звалище історії усю цю насаджену на Україну антиконституційну американську колоніальну систему зовнішнього управління, яка зветься боротьбою з корупцією, і усі ці фейкові, ними створені антикорупційні органи (усякі набу, шмабу, замабу тощо).
брехунолом
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:48

lapay,

Ви при своєму розумі? Голова Конституційного суду - Тупицький (прізвище відповідне для голови КСУ) став власником земельної ділянки у Криму у 2018 році. Він не задекларував її, доречі. І оформив її за законами РФії. В мене питання- це Голова КС України????? Навіщо нам зовнішні вороги, коли в нас такі громадяни? Як тоді спів-ставити результат Зе-опитування 95% хочуть для корупціонерів довічного покарання і відміна кримінальної відповідальності за недостовірне декларування? Вже не говорячи про вартість тієї земельної ділянки під Ялтою. Чи ні?
Sonya
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:55

Re: КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність

  Sonya написав:Ви при своєму розумі? Голова Конституційного суду - Тупицький (прізвище відповідне для голови КСУ) став власником земельної ділянки у Криму у 2018 році. Він не задекларував її, доречі. І оформив її за законами РФії. В мене питання- це Голова КС України????? Навіщо нам зовнішні вороги, коли в нас такі громадяни? Як тоді спів-ставити результат Зе-опитування 95% хочуть для корупціонерів довічного покарання і відміна кримінальної відповідальності за недостовірне декларування? Вже не говорячи про вартість тієї земельної ділянки під Ялтою. Чи ні?

Ніхто не може відмінити рішення Конституційного Суду, щоб вони не приймали, і з якими порушеннями. Така система.
Зелені можуть лише повторно прийняти модіфікований закон, якщо нашкребуть голосів. Навіть ОБХСС саджало не за нетрудові доходи, а за порушення закону. Не таке це просте питання, як здається, на перший погляд.

Тут потрібні юридичні консультації з ЄС. Коли приймали ці закони, на вимогу ЄС, наші юристи відразу попереджали - вони порушують Конституцію і їх можуть відмінити. Наразі потрібен консенсус з європейцями, по антикорупційним законам. Щоб їх вимоги не протирічили нашій Конституції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:11

lapay,

Ви я бачу прихильник СРСР і ОБХСС (навіть не знаю що це таке). Так ось, тепер гудбай безвіз і усі до рабовласників на заводи працювати за миску супу та трудодні. Якщо ви такий впевнений що на першому місці при прийнятті цього рішення стояла якраз презумпція невинуватості. Ви тоді зверніться до інших судів, нехай цю презумпцію вставлять у податкові та адміністративні покарання. Перевищив швидкість- помилився, не подав декларацію- ще більше можливостей для виправлення помилки.
А то якось у вас однобоко, помилятися можуть тільки держслужбовці, а усі інші повинні сплачувати штрафи і сидіти у в'язницях.
З історії так близький вам- ті хто працювали за трудодні не мали пенсії взагалі або мали по 12-28 рублів. За цим ностальгуєте?
Sonya
 
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