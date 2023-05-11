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Роботодавцям посилять
відповідальність за затримки зарплати

Роботодавцям посилять відповідальність за затримки зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:23

Роботодавцям посилять відповідальність за затримки зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи звернули увагу на зростаючі борги із виплати заробітної плати і запропонували механізм попередження їх утворення, який виписали у законопроєкті № 9510 від 19.07.2023 року.

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Роботодавцям посилять відповідальність за затримки зарплати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:23

Може депутати начнуть приймати якісь людські закони, типу 8-часовий робочий день?
alex7k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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