КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...
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lapay написав:Незаконне - це те, за яке не сплачено податки. Майже в усьму світі:
Вы несете откровенную чушь и пургу. Незаконное - это то что получено незаконным путём, например украдено или получено путем злоупотребления служебными полномочиями госслужащего.
От неуплаты налога законный доход не перестает быть законным. Как и наоборот - незаконный доход не становится законным от уплаты налога.
Вы путаете неуплату налогов и коррупцию. Это совершенно разные вещи.
Коррупция - это по сути грабёж, только совершенный госслужащим с использованием государственных полномочий в качестве инструмента для угроз, шантажа, принуждения или вымогательства.
Общество наделяет госслужащих полномочиями не для того чтобы они использовали эти полномочия для грабежа, вымогательства или воровства. А для того, чтобы госслужащий выполнял общественно-полезную работу.
Публикация декларации госслужащего необходима для того, чтобы общество могло контролировать госслужащего. Чтобы общество могло убедиться, что госслужащий или его родственники не получают незаконных доходов и не имеют незаконно полученного имущества (за счет воровства, ограбления населения или госбюджета, откатов и т.п.). А вовсе не для задач налогообложения.
Амвросий написав:От неуплаты налога законный доход не перестает быть законным. Как и наоборот - незаконный доход не становится законным от уплаты налога.
Вы путаете неуплату налогов и коррупцию. Это совершенно разные вещи.
Коррупция - это по сути грабёж, только совершенный госслужащим с использованием государственных полномочий в качестве инструмента для угроз, шантажа, принуждения или вымогательства.
Общество наделяет госслужащих полномочиями не для того чтобы они использовали эти полномочия для грабежа, вымогательства или воровства. А для того, чтобы госслужащий выполнял общественно-полезную работу.
Публикация декларации госслужащего необходима для того, чтобы общество могло контролировать госслужащего. Чтобы общество могло убедиться, что госслужащий или его родственники не получают незаконных доходов и не имеют незаконно полученного имущества (за счет воровства, ограбления населения или госбюджета, откатов и т.п.). А вовсе не для задач налогообложения.
Декларації публікувати потрібно всім держслужбовцям і суддям. Тільки це не означає, що хтось, за ці декларації буде посажений. Фактично, не було і не буде. Тому що довести умисність приховування інформації, і незаконність доходів практично неможливо. Максимум, за що можна посадити - за несплату податків, про що я і кажу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Что значит Конституцию менять нельзя?! Её что Бог сотворил на каменных табличках в неизменном виде до конца веков? Конституция - это сбор правил общества на основании которых оно договорилось жить. И создало (приняло) эти правила ОБЩЕСТВО, а не депутаты и прочие. И точно так же, в случае необходимости, общество и имеет главное и приоритетное право менять правила по которым оно живёт.
Пример №1: было ли предусмотрено в Конституции изменение демографии по областям Украины которое приведёт к невозможности набрать необходимое кол-во подписей от области для инициирования народного референдума (по воле народа)?
Пример №2: было ли предусмотрено Конституцией самовольное отсоединение Донбасса и Крыма от состава Украины, точнее даже не отсоединение (поскольку, де-юре никто никуда не отсоединялся), а как проводить в такой ситуации избирательный процесс (учитывать голоса сепаратистов или нет, если да, то как вообще организовать процесс голосования)?
Пример №3: есть ли в Конституции возможность народу (как работодателю) прямо прекращать полномочия (увольнять) ЛЮБОГО чиновника (наемного работника)? Поводом для увольнения ведь может быть не только коррупция, а и плохое исполнение должностных обязанностей, плохие законы (противоречащие интересам народа либо Конституции), явное невыполнение предвыборных обещаний?