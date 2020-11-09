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Онлайн-кредити і ... шахраї. Як захищатися від "липових"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Потреба в онлайн-кредитах на карту серед населення і більш лояльна процедура їх оформлення в МФО, ніж у банку, призводить до можливості шахрайства і найчастіше за допомогою чужих персональних даних.
Дивися повний текст Онлайн-кредити і ... шахраї. Як захищатися від \"липових\" кредитів?
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R2
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:42
написать заявление в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления (ст. 190 УК Украины) и добиться, чтобы оно было внесено в Единый реестр досудебных расследований.
В слове - Добиться - вся суть нашего государтсва. Ты должен ишачить и платить налоги, чтобы потом Добиваться чего либо.
Может это прямые обязанности вносить в ЕРДР?
Чего мы вообще Добились за последние 6 лет?
Город Киев превратился в колхоз Кыйов.
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p_a_l
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Додано: Сер 25 лис, 2020 07:54
p_a_l написав:
написать заявление в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления (ст. 190 УК Украины) и добиться, чтобы оно было внесено в Единый реестр досудебных расследований.
Нужно подать заявление на сайте киберполиции, и оно будет внесено. Потом пойдут звонки из местных органов с приглашением прийти для дачи показаний в бумажном виде. Потом будет пара звонков из киберполиции из Киева с вопросом-как ведется расследование. Если просто на месте подавать заявление в ментуру, то там расскажут, что это бессмысленно, и предложат написать заявление начальнику отдела, что претензий не имеете
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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protefiks1959
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