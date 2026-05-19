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У яких випадках вам можуть
списати борги за комуналку

У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 00:42

У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
У цьому матеріалі Finance.ua розбираємося: як перевірити свої рахунки, кому держава дозволяє законно не платити та що робити, якщо цифри у платіжках стали непідйомними.

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У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку
R2
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