Про це повідомили в прес-службі Мінкультури і інформаційної політики.
Дивися повний текст Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на виробництво серіалів.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:13
Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на виробництво серіалів.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:49
Зе-Чмо
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:45
правильно, зачем больным ИВЛ? пускай патриотизм прокачивают на поделках минкульта.
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