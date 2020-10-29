RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін дозволив витрачати
коронавірусні гроші на...

Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:59

Re: Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...

О, новый сезон "Скотов" на подходе
Amid
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:50

Є така річ як оборотність коштів! Якщо немає критичної ситуації, не можна взяти і заморозити 60млрд
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 16.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін відреагував на заяву про безвіз Євросоюзу через...
R2 » Чет 29 жов, 2020 17:58
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 17:59
mvi
Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції
R2 » Сер 28 жов, 2020 16:45
5 200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 15:59
oleggg_ua
Кабмін просить ЄІБ про 25 млн євро для допомоги бізнесу...
R2 » Чет 29 жов, 2020 07:26
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 09:35
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17402)
29.10.2020 22:24
ВАЛЮТА (1)
29.10.2020 22:23
Делаем 10х (12)
29.10.2020 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.