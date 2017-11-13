У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...

Grover написав:

RomanTik написав: Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ? , а тот кому переводят - заплатил НДФЛ?

Речь идёт о переводе со своей (иностранной) на свою же (украинскую) карту. Но можно и не переводить, а просто взять у банка дополнительную карту (счёт один - карт к нему несколько) и отдать члену семьи. А член семьи пользуется "чужой" картой. Или просто обналичивает в ближайшем банкомате "чужую" карту.Обязанность отчислять НДФЛ в украинский бюджет возникает только у налоговых резидентов (гражданство роли не играет). Как только легально прожил в Польше более 6 мес - ты Украине официально ничего не должен. Такой же принцип и у моряков/пилотов, которые более 6 мес в году в рейсах (тем, вообще, через оффшоры з/п выплачивают с практически 0 налогами).