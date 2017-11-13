У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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В контексте обсуждения намешалось разного, уже не с точки зрения налогоблажения, а каких-то схем избежания налогооблажения. Но я хотел бы отметить ключевые вещи, тупо проигнорированные глав.налоговиком.
1. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв'язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі.
Там есть пункт 2 с исключениями, но нам важнее общий случай, а не какие-то частные.
Поскольку речь шла не столько о том чтобы брать дань с заробитчан в момент когда они получают на свою заграничную карту зарплату, а речь шла о переводах в Украину хочу напоминть что любые подарки между близкими родственниками, а это жена, дети, родители и даже братья-сестры - по налоговому кодексу облагаются налогом по ставке 0%. Тоесть стандартный перевод семье в Украину ну никак не может быть обложен 18%, ни со стороны отправителя, ни со стороны получателя.
174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини. ... 174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:...ґ) готівка або кошти ... 174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються: 174.2.1. за нульовою ставкою: а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Всё это конечно можно поменять внеся правки в налоговый кодекс. Но если бить по второму пункту то пострадают не только заробичане, а и любые супруги, дети-родители тут в Украине поскольку отмена нулевой ставки налога для близких родственников ударит по ним то же. А разрыв первого пункта как по мне это просто феноменальный выстрел в ногу - заробитчане всё равно не станут платить налог тут, а рейтинг власти пробъёт очередное дно.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
_hunter написав:налоговое резиденство не так-то просто "потерять"
При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?
Странный вопрос: оплата налогов -- это не какой-то "широкой души жест" -- это обязанность... Ну и пенсионные отчисления -- это только малая чать налогов: инфраструктура, всякие ЧП-службы -- это тоже налоги. Если всем этим пользоваться не планируется -- просто отказываемся от гражданства и не парим бейцы ни себе ни людям...