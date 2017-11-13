У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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В контексте обсуждения намешалось разного, уже не с точки зрения налогоблажения, а каких-то схем избежания налогооблажения. Но я хотел бы отметить ключевые вещи, тупо проигнорированные глав.налоговиком.
1. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв'язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі.
Там есть пункт 2 с исключениями, но нам важнее общий случай, а не какие-то частные.
Поскольку речь шла не столько о том чтобы брать дань с заробитчан в момент когда они получают на свою заграничную карту зарплату, а речь шла о переводах в Украину хочу напоминть что любые подарки между близкими родственниками, а это жена, дети, родители и даже братья-сестры - по налоговому кодексу облагаются налогом по ставке 0%. Тоесть стандартный перевод семье в Украину ну никак не может быть обложен 18%, ни со стороны отправителя, ни со стороны получателя.
174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини. ... 174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:...ґ) готівка або кошти ... 174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються: 174.2.1. за нульовою ставкою: а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Всё это конечно можно поменять внеся правки в налоговый кодекс. Но если бить по второму пункту то пострадают не только заробичане, а и любые супруги, дети-родители тут в Украине поскольку отмена нулевой ставки налога для близких родственников ударит по ним то же. А разрыв первого пункта как по мне это просто феноменальный выстрел в ногу - заробитчане всё равно не станут платить налог тут, а рейтинг власти пробъёт очередное дно.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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_hunter написав:налоговое резиденство не так-то просто "потерять"
При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?
Странный вопрос: оплата налогов -- это не какой-то "широкой души жест" -- это обязанность... Ну и пенсионные отчисления -- это только малая чать налогов: инфраструктура, всякие ЧП-службы -- это тоже налоги. Если всем этим пользоваться не планируется -- просто отказываемся от гражданства и не парим бейцы ни себе ни людям...
_hunter написав:налоговое резиденство не так-то просто "потерять"
При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?
Странный вопрос: оплата налогов -- это не какой-то "широкой души жест" -- это обязанность... Ну и пенсионные отчисления -- это только малая чать налогов: инфраструктура, всякие ЧП-службы -- это тоже налоги. Если всем этим пользоваться не планируется -- просто отказываемся от гражданства и не парим бейцы ни себе ни людям...
А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства? Чи проста чи ні?
change_pm написав:Якщо сім"я в Україні і ти їм перераховуєш кошти, навіть, якщо тебе рік немає в Україні, ДФС тебе візьме за яйко ... (((
С кучей стран подписаны законы об избежании двойного налогооблажения. По этим законам если НДФЛ уплачен к примеру в Польше - в Украине он не платится не зависимо он статуса налогового резидента.
Чуваче, (сподіваюсь не проти такого звернення?), ну я ж не з тяпкою в полі стою, рублю у темі трішки )))
Так ось, договори є, не питанння. Але багато нюансів ....
Перший, податок в РП може легко бути 32%, але все-рівно в Україні ти попадаєш ще на 1.5%. Друге, сам процес подачі податкової декларації в Україні, після сплати всіх податків в РП.
От скажи, нафіг звичайній людині, яка в РП допустипо заплатила від своєї гросс-зп 30-35%, ще мати головняк з укроДФС????
Ти ж пишеш, що тємою займався, розкажи мені (нам), в чому сенс такого мазохізма (і філантропії), до якого призиває пан Любченко???
зі. Доти, поки держава і її офіційні лиця будуть вважати манюпас, який вимушен виживати, бидлом і тільки шукати способи обібрати і ще і "поїмєть" різними способами, діла не буде
ззі. Хочє ДФС якісь податки від нерезидентів, власників укропаспортів, нема проблем. Вносимо розумні зміни в законодавство про нерезиденство, сучасні і правильні, приймаємо документи від ДФС інших держав на тій мові, на якій є, і працюємо з цим. І ще не забуваємо посміхатись і казати дякую, що звернули на нас, вашу ДФС увагу!
зззі. Інакше, отримають такий болт, що попередні будуть для них болтіками )))
ззззі. Якщо читачі підримують мою точку зору, плюсаніть, щоб я знав, що я не один з такими думками!
change_pm написав:Перший, податок в РП може легко бути 32%, але все-рівно в Україні ти попадаєш ще на 1.5%.
Военный сбор это не отдельный налог, это ещё один налог на доход добавленный на период действия особой ситуации. Потому не важно что в Украине налогов на доход два - они оба считаются как "украинский налог".
Военный важен например для ситуации когда в Польше начислены проценты по депозиту, а сам владелец счёта сидит в Украине, а не собирает клубнику в Польше. В это случае уже не действует закон об избежании двойного налогооблажения, действуют другие нормы налогового кодекса. И поскольку 19% налога Бельки меньше чем 18%+1,5% подоходного в Украине надо доплатить тут в Украине 0,5%. Но это всё не про заробитчан.
Для заробитчан нет нормы что надо доплачивать в Украине если польский налог меньше. И ещё раз - не важно то у нас два подоходных, они по этому соглашению идут как один вид налога.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
change_pm написав:Ти ж пишеш, що тємою займався, розкажи мені (нам), в чому сенс такого мазохізма (і філантропії), до якого призиває пан Любченко???
Ты требуешь от меня невозможного: найти логику или хотя бы какую-то законодательую основу для бреда выданного глав.налоговиком в интервью
Человек тупо хочет бабла. Законы он на писюне вертел, так же как давече закон покрутили на писюне судьи КСУ и как теперь Кабмин борясь с решением КСУ хотят повертеть на писюне закон требуя от НАЗК не выполнять решение суда, и как президент, заслуженный писькограй Украины, хочет в непредусмотренный Конституцией способ отменить решение КСУ.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
NetSerpent написав:При переїзді в іншу країну український пенсіонер втрачає можливість отримувати пенсію в Україні. Навіщо тоді живучи за кордоном продовжувати платити податки в Україні, якщо віддача все одно нульова?
Странный вопрос: оплата налогов -- это не какой-то "широкой души жест" -- это обязанность... Ну и пенсионные отчисления -- это только малая чать налогов: инфраструктура, всякие ЧП-службы -- это тоже налоги. Если всем этим пользоваться не планируется -- просто отказываемся от гражданства и не парим бейцы ни себе ни людям...
А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства? Чи проста чи ні?
Процедура проста, как табуретка: подаем заяву, прилагаем пачпорт гражданина, ждем. Ждать, правда, даже по закону -- год, но то уже такэ...
change_pm написав:Ти ж пишеш, що тємою займався, розкажи мені (нам), в чому сенс такого мазохізма (і філантропії), до якого призиває пан Любченко???
Ты требуешь от меня невозможного: найти логику или хотя бы какую-то законодательую основу для бреда выданного глав.налоговиком в интервью
Человек тупо хочет бабла. Законы он на писюне вертел, так же как давече закон покрутили на писюне судьи КСУ и как теперь Кабмин борясь с решением КСУ хотят повертеть на писюне закон требуя от НАЗК не выполнять решение суда, и как президент, заслуженный писькограй Украины, хочет в непредусмотренный Конституцией способ отменить решение КСУ.
Оце основне в неньці. Доти поки влада буде так робити, манюпас буде робити те саме з владою.
Я так шкодую, що пасіонарії (включаючи мене) поклали болт на розвиток України через таких піськограїв ((( лечше просто виїхати, ніж чекати, шукати логіку в діях і благі наміри влади!