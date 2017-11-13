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У Польщі легалізувалася рекордна
кількість українських...

У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:14

  _hunter написав:
  change_pm написав:А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства? :roll:
Чи проста чи ні?

Процедура проста, как табуретка: подаем заяву, прилагаем пачпорт гражданина, ждем. Ждать, правда, даже по закону -- год, но то уже такэ...

Только еще нужен документ о том, что другая страна готова предоставить вам гражданство. Просто выйти "в никуда" нельзя, вроде.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:26

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:
  change_pm написав:А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства? :roll:
Чи проста чи ні?

Процедура проста, как табуретка: подаем заяву, прилагаем пачпорт гражданина, ждем. Ждать, правда, даже по закону -- год, но то уже такэ...

Только еще нужен документ о том, что другая страна готова предоставить вам гражданство. Просто выйти "в никуда" нельзя, вроде.

а, ну да -- там имелось в виду "пачпорт забугорья".
_hunter
 
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