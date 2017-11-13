У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:14
_hunter написав: change_pm написав:
А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства?
Чи проста чи ні?
Процедура проста, как табуретка: подаем заяву, прилагаем пачпорт гражданина, ждем. Ждать, правда, даже по закону -- год, но то уже такэ...
Только еще нужен документ о том, что другая страна готова предоставить вам гражданство. Просто выйти "в никуда" нельзя, вроде.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:26
Gastarbaiter написав: _hunter написав: change_pm написав:
А ну ка розкажи ка нам, як просто відмовитись від укр.громадянства?
Чи проста чи ні?
Процедура проста, как табуретка: подаем заяву, прилагаем пачпорт гражданина, ждем. Ждать, правда, даже по закону -- год, но то уже такэ...
Только еще нужен документ о том, что другая страна готова предоставить вам гражданство. Просто выйти "в никуда" нельзя, вроде.
а, ну да -- там имелось в виду "пачпорт забугорья".
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